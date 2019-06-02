الانواء الجوية تتوقع حالة الطقس خلال ايام العيد

2019/06/02 | 10:47

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بغداد اليوم - بغدادتوقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاحد 2 حزيران 2019، حالة الطقس لأيام عيد الفطر ودرجات الحرارة فيها واليومين اللذين يسبقانه.وذكرت الهيأة في جداول توضيحية ان طقس اليوم الاحد سيكون صحواً في جميع المناطق مع درجات حرارة عظمى فوق الاربعين مئوية في معظم المناطق الشمالية وقريبة من الـ 45 مئوية وسط وغرب البلاد وفوقها في معظم المناطق الجنوبية.

وتابعت ان طقس الأثنين سيكون سيكون صحواً في كافة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، مع بعض الغيوم، فيما تبلغ درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 45 مئوية وتتجاوزها في المناطق الجنوبية ايضاً.وأضافت، ان "طقس الثلاثاء ( المتوقع ان يكون أول أيام العيد ) سيكون صحواً مع بعض الغيوم في كافة المناطق ولا تغيير في درجات الحرارة ، فيما سيكون طقس الأربعاء صحواً الى غائم جزئياً مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة في المدن الجنوبية.وأشار البيان الى ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون صحواً مع بعض الغيوم في الجنوب مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة".

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