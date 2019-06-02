ضبط أسلحة داخل عجلة في سيطرة الكوت

2019/06/02 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت مديرية مكافحة الإرهاب، الاحد، من ضبط أسلحة داخل عجلة بسيطرة درع كوت بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات العاملة على العجلة الاختصاصية في السيطرة الثالثة درع كوت بغداد تمكنت من العثور على أسلحة مخبأة داخل إحدى العجلات”.واضافت، انه “وبعد الاشتباه بوجود أجسام غريبة داخل […]

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