العراق ينقل رسالة إيرانية الى السعودية والامارات والبحرين

2019/06/02 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ ينقل العراق في ظل سعيه لخفض التوتر بين واشنطن وطهران رسالة من ايران الى السعودية والامارات والبحرين.وذكر سفير العراق في إيران، سعد عبدالوهاب جواد قنديل في تصريح صحفي، أنه “من المقرر أن تنقل حكومة العراق رسالة طهران حول توقيع معاهدة عدم الاعتداء مع دول الخليج إلى مسؤولي كل من السعودية والإمارات والبحرين”.

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