مصرع نجم كرة قدم أوروبي مشهور في حادث سير مروع

2019/06/02 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي النجم السابق لنادي إشبيلية ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، أنطونيو رييس، مصرعه في حادث سير مروع في إسبانيا.وأعلن نادي إشبيلية وفاة لاعبه السابق، بعد تعرضه لحادث سيارة صباح اليوم، عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين.

ونشر النادي الأندلسي بيانا عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، ينعي فيه لاعبه السابق قائلا: "بكل الأسف والحزن نعلن مقتل رييس في حادث سير، لترقد روحه في سلام".

ودافع رييس عن ألوان عدة أندية كبيرة خلال مسيرته، أبرزها إشبيلية، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وأرسنال الإنجليزي، وبنفيكا البرتغالي.

على الصعيد الدولي، خاض رييس 21 مباراة مع منتخب إسبانيا، وسجل 4 أهداف.

المصدر: وكالات

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