اشارات المرور تعود الى بغداد من جديد

2019/06/02 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، عن العمل بالإشارة المرورية قريبا، فيما أشارت الى ان مناطق عديدة في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة ستكون مشمولة بذلك.

وقال

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