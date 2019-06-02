2019/06/02 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح المساعد والمستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية اللواء "يحيى رحيم صفوي"، ابرام معاهدة عدم اعتداء مع بعض الدول في المنطقة وتشكيل تحالف مع البعض الاخر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رحيم صفوي: على الأميركان الخروج من المنطقة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رحيم صفوي: على الأميركان الخروج من المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).