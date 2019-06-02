محتجون يحرقون السفارة الامريكية!

2019/06/02 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وسائل اعلام محلية، ان" المحتجين اشعلوا النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة وسط العاصمة "تيغوسيغالبا" بنحو 12 إطارًا للسيارات بعد سكب وقود عليها".من جانبه اكد مسؤول في إدارة الإطفاء إنه" لم تلحق بالسفارة أضرار باستثناء بوابة الدخول".فيما نقل شهود عيان ان" المحتجين، هتفوا بـ”الحثالة الأمريكية“ خارج السفارة التي لم تكن عليها حراسة في ذلك الوقت".ووقع الهجوم في ثاني يوم من الاحتجاجات ضد مراسم أصدرها هيرنانديز يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة.ويواجه هيرنانديز معارضة قوية في هندوراس منذ فوزه بفترة ثانية في انتخابات أثارت خلافات شديدة نهاية عام 2017 وانتقدها بقوة مراقبون دوليون، ويقول معارضون إنه سرقها.انتهى..م.ر

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