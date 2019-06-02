رغم اعتراض حكومته.. القضاء العراقي يقضي بإعدام ثامن فرنسي

2019/06/02 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وكالة "فرانس برس" في أنباء عاجلة أوردتها، أن" القضاء العراق أصدر حكماً بإعدام فرنسي جديد، من عناصر داعش الاجرامية.وأضافت، أن" المتهم الذي صدر عليه الحكم، هو ثامن فرنسي يتلقى حكماُ من هذا النوع في الفترة الأخيرة".انتهى..م.ر

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