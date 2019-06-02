2019/06/02 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن زيارة نيودلهي أو بكين مدة أسبوع كامل قد تعرض المسافرين لمستويات عالية من تلوث الهواء.ويقول الباحثون إن الشباب البالغين الأصحاء، الذين يسافرون دوليا، يمكن أن يواجهوا صعوبات في التنفس والسعال عند عودتهم إلى منازلهم من المدن المليئة بالدخان.ولكن زوار المدن التي تشهد مستويات منخفضة من التلوث، مثل لندن وبراغ،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف عن مدن عالمية تضرّ بحياة المسافرين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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