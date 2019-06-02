طوكيو تبدأ الاسبوع المقبل وساطة بين طهران وواشنطن

2019/06/02 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة / ماينيتشي شيمبون/ اليابانية ان رئيس الوزراء /شينزو آبي/ سيبدأ الاسبوع المقبل وساطة بين طهران وواشنطن.واضافت في عددها اليوم الاحد ان ” آبي سيجري محادثات في طهران مع المرشد الاعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني بين 12و 14 حزيران الحالي”.وكان ترامب اكد خلال زيارته طوكيو الاسبوع الماضي ، انفتاحه على حوار […]

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