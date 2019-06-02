كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري تدعو الى اعادة انتشار قوات الپيشمرگه في كركوك

2019/06/02 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في البرلمان ، النائبة ريحان حنا ايوب ،الى اعادة انتشار قوات الپيشمرگه لفرض سيطرتها على مدينة كركوك .وقالت حنا في بيان اليوم :” ، إننا اذ ندين بشدة سلسلة الاعتداءات الإرهابية على الامنين في كركوك، ندعو الى اعادة انتشار قوات الپيشمرگه لفرض سيطرتها على المدينة بعد […]

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