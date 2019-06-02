احذروا من البكتيريا القاتلة في “البرغر”

2019/06/02 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..إذا كنت ممن يأكلون اللحم دون طبخه، بشكل كاف، فأنت ممن يعرضون أنفسهم لمتاعب صحية كبيرة، ولذلك، ينصح الخبراء باتباع نصائح دقيقة، أثناء إقامة حفلات شواء في الخارج أو تحضير شطيرة البرغر.وبحسب وكالة المعايير الغذائية في بريطانيا، وهي مركز حكومي، فإن تحضير “البرغر”، يتطلب طهي قُرص الكفتة جيدا، أما تركه نيئا من الداخل، […]

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