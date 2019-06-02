الأمن والدفاع النيابية: نقوم بإعداد تقرير عن تفجيرات كركوك بعيدا عن الاستهداف السياسي

2019/06/02 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن قيامها بإعداد تقرير عن تفجيرات كركوك بعيدا عن الاستهداف السياسي.

عضو اللجنة علي الغانمي اكد ان لجنته اطلعت عـلـى طـبـيـعـة الحادث والصور الأولية للحوادث وأثبتت الـقـراءات الاولـى ان العملية فيها بصمات لداعش الارهابي.

وأكد، الغانمي, احباط سبع وعشرين عملية ارهـابـيـة بفضل الـجـهـد الاسـتـخـبـاري مطالبا الحكومة بـزيـادة التخصيصات المالية لـدعـم الجهد الاسـتـخـبـاري من اجل احباط العمليات الارهابية والسيطرة عليها في كركوك والمحافظات العراقية.

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