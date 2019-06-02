الدفاع المدني تكشف مسببات حرائق المحاصيل واكثر المحافظات تضرراً

2019/06/02 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، مسببات الحرائق التي طالت المحاصيل الزراعية في عدد من محافظات البلاد، كاشفة في النفس وقته اكثر المحافظات تضرراً بهذه الحرائق.وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان في مؤتمر صحفي، لقد “سجلنا 15 حادثا عمديا جنائيا من مجموع 210 حوادث وتوفرت الأدلة بذلك حتى مساء […]

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