تقرير للقضاء: نحو 1000 طفل لأبوين “داعشيين” في السجون العراقية

2019/06/02 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قال القضاء، اليوم الأحد، إنه يتعامل مع مصائر أكثر من ألف طفل أجنبي لأبوين انتميا إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وخلفاهم في العراق بعد دحر التنظيم وتحرير الأراضي من قبضته.وأورد تقرير في صحيفة القضاء الالكترونية أن “أصول أغلب هؤلاء الأطفال إلى دول شرق أوربا، لاسيما طاجاكستان وروسيا وتركيا، فيما تتولى المحكمة

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