2019/06/02 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‎القضاء العراقي يقرر مصير أكثر من 1000 طفل أجنبي خلفهم داعش‎

يتعامل القضاء العراقي مع مصائر أكثر من ألف طفل أجنبي لأبوين

انتميا إلى داعش ‏الإرهابي وخلفاهم في العراق بعد دحر التنظيم

وتحرير الأراضي من قبضته.

تتولى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تسليمهم كل إلى بلده الأم

بعد إجراءات قانونية ‏دقيقة، لافتة إلى أن دولاً تطالب بهم وأخرى

تتنصل عن تسلمهم، فيما كشفت عن أعداد الأطفال ‏الذين جرى ترحيلهم

حتى وقت إعداد هذا التقرير.‏

ويتحدث قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية المختصة بنظر قضايا

الإرهاب عن "متابعة ‏القضاء ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبي مودعين في

دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ‏ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي".‏

وقال القاضي المختص بنظر قضايا الأجانب وملف أطفال داعش في مقابلة

مع "القضاء" إن ‏‏"هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقا ثبوتية كونه

دخل الى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة، ‏ومنهم من لا يحمل أية

أوراق لعدة أسباب منها أنه ولد في طريق القدوم الى العراق في بلدان

‏مجاورة مثل سوريا ومنهم أيضا من ولد في المحافظات العراقية التي

كانت تحت سيطرة ‏داعش"، لافتا إلى "ولادات أخرى حصلت داخل دور

الاصلاح التابعة لوزارة العدل".‏في دور الإصلاحوأضاف قاضي التحقيق أن "أعمار الأطفال تتراوح بين حديثي الولادة

(أقل من عام) الى عمر ‏‏16 سنة"، مؤكدا أنهم "مودعون حاليا في دور

الإصلاح العراقية مع أمهاتهم المحكومات ‏بأحكام تصل الى الاعدام

والمؤبد او اقل من ذلك عن جرائم انتمائهن الى تنظيم داعش ‏الإرهابي

والمشاركة في العمليات الإرهابية وارتكاب جرائم أخرى".‏وعن إجراءات القضاء في التعامل معهم، بين القاضي أن "مجلس القضاء

الأعلى اتخذ خطوة ‏اولى بأخذ عينات دم من جميع النساء الأجانب وجميع

الأطفال وإرسالها الى وزارة الصحة ‏لإجراء تحليل الـ(‏DNA‏)

للمضاهاة ومعرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال يعودون فعلا إلى النساء

‏اللاتي يدعين أمومتهم من عدمها، مع إجراء تحقيق كامل مع جميع

الأطراف للتثبت".‏ولفت قاضي التحقيق إلى أن "مجلس القضاء الاعلى يتعامل مع هذا الملف

بموجب القوانين ‏الدولية والاتفاقيات إذ يتم ابلاغ السفارات لحضور

ممثليها جلسات المحاكمة التي تجرى ‏لرعاياهم من قبل المحاكم

العراقية اذ جرت مفاتحة جميع السفارات والقنصليات الموجودة ‏بالعراق

ممن تعود أصول هؤلاء الأطفال إليها للمراجعة من أجل تسلّم الأطفال

الذين يعودون ‏إليهم بعد إكمال الاجراءات".‏سفارات تتملصوأكد القاضي أن "أغلب السفارات التي خوطبت همّت بالمراجعة واخذت

الاذن من المحكمة ‏لمقابلة النساء والأطفال وجرى ذلك داخل المحكمة

بإشراف مباشر من مجلس القضاء الاعلى ‏الذي تولى أخذ بعض المعلومات

والتأكد من اجراء الفحوصات"، مشيرا إلى أن "هناك دولا ‏شرعت فعليا

بتسلم أطفال تعود أصولهم اليها بعد ان جهزت كل الأوراق الثبوتية

وأكملت ‏متطلبات الاستلام".‏ويكشف قاضي التحقيق أن "بعض السفارات طالبت بالأطفال وتسلمتهم"،

لكنه أكد أن "هذه ‏الحالة ليست شائعة، فهناك سفارات تحاول التملص عن

تسلمهم وإعادتهم الى بلدانهم، واغلب ‏هذه السفارات تابعة لبلدان

عربية مثل الأردن وسوريا ومصر".‏وأفاد قاضي المحكمة الجنائية المعنية بالإرهاب بأن "الدول الاوربية

وبلدان شرق آسيا تعتمد ‏تحليل الـ(‏DNA‏) للام والطفل، فإن ثبت انه

طفلها تعتبره من رعاياها وتقدم على المطالبة به"، ‏لافتا إلى أن

"دولا أخرى لاسيما العربية تطلب نسبة الطفل الى الاب مثل الاردن،

ومن ‏الصعوبة بمكان تحقيق هذا لأن آباءهم الإرهابيون منهم من قتل

ومنهم من هرب".‏إجراءات مختلفةوعن اختلاف الإجراءات بين دولة وأخرى في قضية تسلم الأطفال أكد أنها

مختلفة، لافتا إلى ‏أن "بعض الدول تطلب موافقة الام حتى تقوم بأخذ

الطفل الى بلده وذلك من خلال توقيع الأم ‏على مستند بموجبه يُسمح

لهذه الدولة بنقله الى بلده ومن ثم تجري مراجعة ذوي المتهمة هناك

‏لتحميلهم كافة الامور المالية وألا تتحمل الحكومة أي مبلغ سواء كان

النقل او غيرها ومن هذه ‏الدول فرنسا وألمانيا".‏وثمة دول أخرى كروسيا، يقول القاضي إنها "لا تأخذ رأي والدة الطفل،

بل تقوم بتقديم طلب ‏مباشر للقضاء العراقي الذي يقدر بدوره مصلحة

الطفل ومسألة حضانته بمكان أفضل من بقائه ‏في السجن".‏وأشار إلى أن "القضاء بدوره يتعامل مع هذا الطلب وفق القوانين

الدولية وتعليمات الأمم ‏المتحدة واليونيسيف ويجري تسليم الطفل بعد

عمر 3 سنوات لبلده وتصدر له أوراق ثبوتية ‏وتتحمل الدولة المعنية

كافة مصاريف نقله ورعايته كونه بحاجة ماسة لهذه الرعاية".‏دور شامل للقضاءوأكد قاضي التحقيق أن "القضاء العراقي هو المسؤول الوحيد عن ملف

تسليم الأطفال الى ‏بلدانهم بعد إكمال الإجراءات التي تبدأ بتقديم

طلب الى المحكمة المختصة مرفق به جميع ‏الاوراق الثبوتية التي يجري

تدقيقها مليا ومن ثم إصدار موافقة بتسليمهم"، لافتا إلى أن "دور

‏القضاء يستمر حتى في طريقة تسليمهم إذ ترافقهم قوة امنية بإشراف

مباشر من جهاز الادعاء ‏العام الى ان يصلوا الى داخل الطائرة، لأن

هؤلاء أطفال وهم في النهاية ضحية من ضحايا ‏التنظيم الارهابي".‏أوربيونوعن أعداد الأطفال الذين جرى تسليمهم، كشف انه "بعد إكمال الاجراءات

جرت عملية ‏ترحيل 90 طفلا طاجاكستانيا من مختلف الاعمار ومن كلا

الجنسين".‏وأضاف القاضي أن "التسليم شمل أيضا 252 طفلا، منهم 77 روسيا و35

تركيا، وهم يمثلون ‏الاعداد الكبيرة من الاطفال الذين تم ترحيلهم

بعد طاجاكستان وثم يأتي بعدهم أطفال عائدون ‏إلى اذربيجان بـ22

طفلا، وكذلك 10 من المانيا، اما الاطفال الفرنسيون فقد تم تسليم 5

منهم".‏واكد أن "الحكومة السويدية تسلمت أيضا 3 من رعاياها الاطفال وجورجيا

وبيلاروسيا تسلما ‏ثلاثة ايضا والحكومة الفنلندية متمثلة بالسفارة

تسلمت اثنين وكل من سويسرا وأوكرانيا تسلما ‏طفلا واحدا"، لافتا إلى

أن "كل هذا الاعداد سلمت باشراف مباشر من القضاء العراقي بعد

‏التأكد من الاجراءات والاوراق الثبوتية لهم".‏وأفاد بأن "أغلب المرحلين كانوا بموافقة الام وإرادتها، ومن ضمنها

حالتان لم توافق الامهات ‏فيها وكل ام لديها 3 اطفال، إذ تم ترحيل

حالتين منهم كونهم تجاوزوا عمر الثلاث سنوات ‏وبحاجة ماسة للرعاية

وترك طفل واحد لانه في مقتبل العمر لا يقوى على الذهاب".‏الادعاء العاممن جانبه، أوضح نائب المدعي العام في محكمة التحقيق المركزية ان

"العدد المتبقي من ‏هؤلاء الأطفال كبير، يقدر بـ600 طفل بعد ان تم

تسليم عدد منهم ومؤخرا تم تسليم ما يقارب ‏‏188 طفلا من حملة

الجنسية التركية الى بلدانهم والاجراءات مستمرة للتدقيق في الاوراق

‏الخاصة بهم ومن المؤمل تسليمهم في الايام المقبلة من هذا

الشهر".‏‏ وعن رعاية هؤلاء الأطفال قال إن "مجلس القضاء الاعلى يتكفل بها

وتشترك معه وزارة ‏العدل في موضوع إيداعهم كل حسب التهم الموجهة

لامهات الاطفال"، لافتا الى أن "معاملتهم ‏تجري وفق الشروط

والمعاهدات الموقعة مع الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ويعاملون

‏كالبالغين من ناحية المأكل والمشرب والرعاية الصحية الموكلة الى

وزارة الصحة العراقية ‏وكل هذا يتم باشراف جهاز الادعاء العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎القضاء العراقي يقرر مصير أكثر من 1000 طفل أجنبي خلفهم داعش‎) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‎القضاء العراقي يقرر مصير أكثر من 1000 طفل أجنبي خلفهم داعش‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).