2019/06/02 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ألقت شرطة محافظة كربلاء، يوم السبت، القبض على عدة متهمين بقضايا جنائية متنوعة بينهم متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.وقال قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني "ان مفارز السيطرات الخارجية القت القبض على عدد من المتهمين من بينهم متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب اثناء محاولته التسلل إلى المحافظة".

وأكد "ان مفارزنا الامنية في السيطرات الخارجية واثناء التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات الوافدين إلى المحافظة في الحواسيب الأمنية وقوائم المطلوبين للقضاء، نتيجة التغذية المستمرة وتحديث حواسيبنا من قبل الاجهزة الاستخباراتية ومكافحة الأجرام وباقي الأقسام التحقيقية الأخرى بمعلومات أوامر القبض القضائية الصادرة بحق المطلوبين، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم المطلوب وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وتحديدا في محور بغداد الشمالي".

وأضاف "ان قوة السيطرات والطرق الخارجية ولحرصها العالي ويقظة رجالها الأبطال فأنها تجري تحديث مستمر لقواعد بيانات المطلوبين للقضاء لحواسيبها الأمنية الموجودة لديهم خشية تسللهم إلى المحافظة".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عدد من المتهمين في كربلاء) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عدد من المتهمين في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).