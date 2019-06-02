القضاء يقرر مصير أكثر من 1000 طفل أجنبي خلفهم ‌‏”داعش”‏

2019/06/02 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ يتعامل القضاء العراقي مع مصائر أكثر من ألف طفل أجنبي لأبوين انتميا إلى تنظيم “داعش” ‏الإرهابي وخلفاهم في العراق بعد دحر التنظيم وتحرير الأراضي من قبضته.‏ وتعود أصول أغلب هؤلاء الأطفال إلى دول شرق أوربا، لاسيما طاجاكستان وروسيا وتركيا، ‏وتتولى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تسليمهم كل إلى بلده الأم بعد إجراءات […]

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