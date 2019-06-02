غارات اسرائيلية على عدة مواقع داخل سوريا والدفاعات تتصدى

2019/06/02 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه أغار الليلة الماضية على عدة مواقع داخل سوريا ردا على إطلاق قذائف سورية في وقت سابق على منطقة جبل الشيخ، فيما أكدت الدفاعات الجوية السورية تصديها لصواريخ إسرائيلية فجر اليوم.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر عسكري قوله اليوم، 2 حزيران 2019، أنه "في تمام الساعة 03:22 من فجر اليوم ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان، وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق".

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار الليلة الماضية على عدة مواقع داخل سوريا ردا على إطلاق قذائف سورية في وقت سابق على منطقة جبل الشيخ، وتم تفعيل المضادات الجوية الإسرائيلية خلال الغارات بعد إطلاق قذائف مضادة للطائرات من قبل الجيش السوري.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات ومروحيات حربية أغارت على عدد من الأهداف العسكرية التابعة للجيش السوري، فيها بطاريتا مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان بالإضافة إلى بطارية دفاع جوي".

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا ومقطع فيديو للمواقع السورية التي استهدفها.

فيما اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ان الغارة التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا تم تنفيذها بإيعاز منه بعد إجرائه مشاورات أمنية، وأضاف قائلا "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".

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