2019/06/02 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مصرف الرافدين، قروضاً تشغيلية الى اصحاب الفنادق السياحية تصل الى 50 مليون دينار وبفترة إمهال لمدة 3 أشهر.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى, انه “ومن منطلق تحريك عجلة الاقتصاد الوطني تقرر منح قروض الى أصحاب الفنادق تصل الى 50 مليون دينار”.وأشار الى، ان “التسديد للأقساط يكون بشكل شهري وبعد انتهاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يطلق قرضاً بـ 50 مليون دينار لأصحاب الفنادق وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يطلق قرضاً بـ 50 مليون دينار لأصحاب الفنادق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يطلق قرضاً بـ 50 مليون دينار لأصحاب الفنادق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).