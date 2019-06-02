2019/06/02 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الاحد، عن تسفير أطفال النزيلات التركيات الى بلدانهم والبالغ عددهم (١٢٢) طفلا.وقالت الدائرة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مراسيم التسفير تمت وفق الضوابط القانونية المتبعة وبحضور ذويهم (أمهاتهم) أثناء ترحيلهم إلى المحكمة المختصة لتسفيرهم لبلادهم”.وأضافت الدائرة إن “حضور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تعلن تسفير 122 طفلا من ذوي النزيلات التركيات وكالة خطوة برس.

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