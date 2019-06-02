2019/06/02 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أوصت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة، الأحد، بمتابعة الأموال التي تمَّ صرفها للشركات الحكوميَّة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (242 لسنة 2011) التي قابلتها نسب إنجاز مُتدنيةٍ ضمن مشروع وزارة التربية رقم (1) لبناء المدارس في بغداد والمحافظات.ودعت الدائرة في تقريرٍ تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إلى “الوقوف على حال الأبنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة توصي بمتابعة الأموال المصروفة لبناء المدارس في البلاد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة توصي بمتابعة الأموال المصروفة لبناء المدارس في البلاد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة توصي بمتابعة الأموال المصروفة لبناء المدارس في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).