مصرف الرافدين يطلق قرض الـ50 مليون دينار لأصحاب الفنادق

2019/06/02 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن قروض تشغيلية الى اصحاب الفنادق السياحية تصل الى ( 50 ) مليون دينار وبفترة إمهال لمدة 3 اشهر.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “ومن منطلق تحريك عجلة الاقتصاد الوطني تقرر منح قروض الى اصحاب الفنادق تصل الى 50 مليون دينار”.وأضاف البيان، أن […]

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