خبير بالاتحادية: الكربولي وطالباني احتسبت مقاعدهم بالخطأ وسيتم استبدالهما بالطعن

2019/06/02 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير المنتدب في شؤون الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية عادل اللامي ،الأحد، عن وجود خطأ خلال احتساب مفوضية الانتخابات لتوزيع المقاعد الانتخابية النيابية الاخيرة، مشيرا الى ان النائبين محمد الكربولي واله طالباني احتسبت مقاعدهم بالخطأ وسيتم استبدالهما في حال تقديم الطعن.وقال اللامي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “المحكمة الاتحادية العليا استبدلت ثلاثة نواب خلال […]

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