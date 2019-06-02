ضابط أميركي سابق: قتلنا مئات العراقيين في الفلوجة

2019/06/02 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة..كشف النائب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا دنكان هانتر والذي كان يخدم في العراق كضابط مدفعية ان وحدته قتلت المئات من المدنيين العراقيين خلال تواجدهم في مدينة الفلوجة عام 2004 .ونقلت شبكة (سي أن أن) الامريكية في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن هانتر قوله “كنت ضابطا في المدفعية واطلقنا مئات القذائف على الفلوجة وقتلنا على […]

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