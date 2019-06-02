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ضابط أميركي سابق: قتلنا مئات العراقيين في الفلوجة


ضابط أميركي سابق: قتلنا مئات العراقيين في الفلوجة
2019/06/02 | 11:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ترجمة..

كشف النائب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا دنكان هانتر والذي كان يخدم في العراق كضابط مدفعية ان وحدته قتلت المئات من المدنيين العراقيين خلال تواجدهم في مدينة الفلوجة عام 2004 .

ونقلت شبكة (سي أن أن) الامريكية في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن هانتر قوله “كنت ضابطا في المدفعية واطلقنا مئات القذائف على الفلوجة وقتلنا على […]

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