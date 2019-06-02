2019/06/02 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود رفضه القاطع لاي اساءة من قبل اي شخصية تمثل الاتحاد تجاه الحكومة العراقية .وقال مسعود لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ” نرفض رفضاً قاطعاً الاساءة لحكومتنا الوطنية بغض النظر عن اسم وصفة الشخص”.مبينا ان ” الاتحاد سيقف على حقيقة ما ادلى به

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد الخالق مسعود:نرفض الاساءة لحكومتنا الوطنية من قبل اي شخصية تمثل الاتحاد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الخالق مسعود:نرفض الاساءة لحكومتنا الوطنية من قبل اي شخصية تمثل الاتحاد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الخالق مسعود:نرفض الاساءة لحكومتنا الوطنية من قبل اي شخصية تمثل الاتحاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).