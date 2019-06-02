درجة الحرارة عند الـ 45 في طقس أيام العيد

2019/06/02 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لأيام عيد الفطر المبارك ودرجات الحرارة فيها.

وذكر بيان للانواء وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “طقس غدا الاثنين سيكون في كافة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، صحواً مع بعض الغيوم، فيما تبلغ درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد بمعدل 45 مْ”.

وأضاف، أن “طقس الثلاثاء صحواً مع بعض الغيوم في كافة المناطق ولا تغير في درجات الحرارة”.

أما طقس الأربعاء فيكون “صحواً الى غائم جزئياً مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة في الجنوب”.

وأشار البيان إلى ان “طقس الخميس المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون صحواً مع بعض الغيوم في الجنوب”.

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