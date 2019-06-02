كلبان ينقذان رجلا من سطو مسلح – فيديو

2019/06/02 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دافع كلبان عن صاحبهما منقذان إياه من حادث سرقة مدبر.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، كان الرجل يخرج شئ ما من الجزء الخلفي من سيارته، عندما استدار أحدهم حوله وكمم فمه وحاول آخر سرقة السيارة، وهنا خرج كلباه من السيارة وانطلقا في مطاردة اللصين.

نجا الرجل من عملية السطو المسلح التي وقعت في الأرجنتين، وقال الضحية أنه كان ينظف سيارته ويخرج منها بعض الأشياء وتفاجأ بتكميمه وتهديده بالسلاح.

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