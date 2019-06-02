برهم صالح وعادل عبد المهدي: ادعموهما ليمضيا

2019/06/02 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يسبق لمؤسستا الرئاسة والوزارة في عراق ما بعد عام 2003م، ان اتسمتا بتطابق الرؤى حيال القضايا الوطنية والتفاعلات الإقليمية والدولية، كما

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