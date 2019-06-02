سائق دراجة نارية ينجو بأعجوبة من حادث اصطدام بسيارة – فيديو

2019/06/02 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجا سائق دراجة نارية بأعجوبة بعدما تعرض لحادث عند مفترق طرق.

ونشرت إحدى القنوات عبر موقع يوتيوب مقطع فيديو لسائق دراجة نارية يقترب من مفترق طرق بسرعة ولم ينجح في تجاوز شاحنة أخرى تعبر الطريق.

وظهرت الدراجة تصطدم بالشاحنة، ولحسن الحظ، انقلب السائق في الهواء وسقط في الجزء الخلفي للسيارة.

وأظهرت لقطات رصدتها كاميرات مراقبة في منطقة تشانثابوري، شرق تايلاند، الرجل وهو يحاول الوقوف في حالة ذهول من الحادث.

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