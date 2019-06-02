2019/06/02 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حشمة الله فلاحت بيشة ،الاحد، ان ” رئيس الوزراء العراقي قال لوزير الخارجية الأمريكي أن الإيرانيين مستعدين للمواجهة العسكرية وأن أمريكا لن تخرج منتصرة من أي حرب مع إيران لذا لا تدفعوا الأوضاع نحو الحرب” , مضيفا ان ”من الأفضل على الأمريكيين أن ينصتوا لنصيحة رئيس الوزراء العراقي” .

واضاف بيشة في تصريح أوردته وكالة إسنا الإيرانية، ان ” العلاقات بين أمريكا وإيران لا تقبل الوساطة والأجواء الحالية غير مهيأة للمفاوضات” , مشيرا الى ان ” ترامب غاضب من إيران لأننا لم نستسلم بل وتلاءمنا مع الظروف الاقتصادية في الداخل عبر مضاعفة الصادرات غير النفطية وتعزيز الإنتاج الوطني ” .

واكد بيشة ان ” أي توتر بين إيران وأمريكا سيشمل المنطقة كلها ولهذا تسعى العديد من الدول للوساطة وذلك للحفاظ على نفسها من أي توتر ” مشددا ان ” الأمريكين يتصرفون بشكل غير واقعي, لذا نحن في إيرانلن نكشف عن قراراتنا الحقيقية في الظروف الحالية” .

واوضح بيشة اننا ” سنتخذ قرارات أخرى عندما يتخلى الأمريكيون عن الأجواء النفسية ويدخلون الفضاء الحقيقي” .

KKK

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني إيراني يدعو الأمريكان إلى الاستماع لنصيحة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني إيراني يدعو الأمريكان إلى الاستماع لنصيحة عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).