2019/06/02 | 12:08

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الرافدين يطلق قرضاً بـ 50 مليون دينار لأصحاب الفنادق

بغداد/...أطلق مصرف الرافدين، الاحد، قروضاً تشغيلية الى اصحاب الفنادق السياحية تصل الى 50 مليون دينار وبفترة إمهال لمدة 3 أشهر.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه "ومن منطلق تحريك عجلة الاقتصاد الوطني تقرر منح قروض الى أصحاب الفنادق تصل الى 50 مليون دينار".

وأشار الى، ان "التسديد للأقساط يكون بشكل شهري وبع1د انتهاء مدة الإمهال مباشرة".انتهى

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