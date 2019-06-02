2019/06/02 | 12:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القضاء العراقي يحكم بإعدام فرنسي تاسع ينتمي لداعش
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القضاء العراقي يحكم بإعدام فرنسي تاسع ينتمي لداعش) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القضاء العراقي يحكم بإعدام فرنسي تاسع ينتمي لداعش) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القضاء العراقي يحكم بإعدام فرنسي تاسع ينتمي لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).