نائب: سنتابع مع هيئة التقاعد قضية راتب ايار للوقوف على حقيقته

2019/06/02 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية فاضل جابر، الأحد، أن مجلس النواب سيتابع مع هيئة التقاعد الوطنية راتب شهر ايار الماضي للوقوف على حقيقة عدم صرفه، مشيرا إلى أن مجموعة من النواب سيقومون بزيادة الهيئة لمتابعة الأمر.وقال جابر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التوضيح الذي اصدرته هيئة التقاعد العامة بشأن منح المتقاعدين المدنيين راتبا […]

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