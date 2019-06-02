2019/06/02 | 12:10

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الجمارك: حجز كمية من السكائر ومواد تجميل مخالفة بمطار بغداد

اعلنت هيئة الجمارك،اليوم الاحد، حجز كمية من السكائر ومواد تجميل

مخالفة بمطار بغداد.

وقالت الهيئة في بيان، ان "السلطات الجمركية في مطار بغداد تمكنت من

حجز مواد مختلفة ادخلت الى المطار دون استحصال الموافقات الاصولية

لها .واضافت، ان "سلطاتها في مطار بغداد الدولي حجزت ٤١ علبة سكائر

اجنبية ضبطت بصحبة مسافر يروم بخراجها خارج العراق خلافا للتعليمات

الجمركية".واشارت الهيئة الى انه "تم حجز مواد تجميل عبارة عن ٢٠٠ امبولة ضبطت

بحوزة مسافر يروم ادخالها الى البلد بدون موافقات استيرادية خلافا

للضوابط والتعليمات النافذة".

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