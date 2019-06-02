الحكيم يؤكد ضرورة تسليم الدرجات الخاصة لذوي الكفاءة العالية وانهاء العمل بالوكالة

2019/06/02 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار، عمار الحكيم، ضرورة تسليم الدرجات الخاصة لذوي الكفاءة العالية.ودعا الحكيم خلال لقائه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، إلى “تطوير النظام الإداري وإعادة النظر في البنية الإدارية للدولة والتقليل من الروتين والبيروقراطية ومحاربة الفساد المالي والإداري بحزم ومحاسبة كبار المفسدين وتقديمهم للعدالة”.وأكد الحكيم اهمية إنهاء العمل بالوكالة […]

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