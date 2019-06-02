مصدر امني: اندلاع حريق في اكبر اسواق العاصمة بغداد

2019/06/02 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق في اكبر اسواق العاصمة بغداد، فيما سارعت فرق الدفاع المدني لاطفاء الحريق.

وقال المصدر ان حريقا اندلع في سوق الشورجة، الذي يعد اكبر اسواق العاصمة بغداد، موضحا ان سيارات الاطفاء هرعت إلى مكان الحادث لاخماد الحريق.

واضاف المصدر ان الحريق اندلع في سوق الفرشات بمنطقة الشورجة تحديداً.

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