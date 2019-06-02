2019/06/02 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، بإخماد الحريق الذي اندلع في “سوق الصفافير” وسط بغداد دون تسجيل خسائر بشرية.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “20 فرقة من الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اندلع داخل محال للأقمشة في سوق الصفافير”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه “لم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق “سوق الصفافير” دون تسجيل خسائر بشرية وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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