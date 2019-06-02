الرافدين يطلق قرض 50 مليون دينار لأصحاب الفنادق

2019/06/02 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين، اليوم الاحد، قروض تشغيلية الى اصحاب الفنادق السياحية تصل الى 50 مليون دينار.

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