مشرف فريق بغداد: لقائنا مع فريق الحسين صعب ونسعى الى مواصلة التفوق

2019/06/02 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مشرف فريق أمانة بغداد لكرة القدم، محمد فرحان مباراة فريقه التي سيواجه فيها نادي الحسين عصر اليوم الاحد في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الممتاز بالصعبة.

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