الرافدين يعلن إطلاق قروض تشغيلية إلى أصحاب الفنادق السياحية

2019/06/02 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن قروض تشغيلية الى اصحاب الفنادق السياحية تصل الى ( 50 ) مليون دينار وبفترة إمهال لمدة ثلاثة اشهر.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إنه “ومن منطلق تحريك عجلة الاقتصاد الوطني تقرر منح قروض الى اصحاب الفنادق تصل الى 50 مليون دينار”.

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