مصرف الرافدين يزف بشرى لأصحاب الفنادق

2019/06/02 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اطلق مصرف الرافدين قروض تشغيلية الى اصحاب الفنادق السياحية تصل الى 50 مليون دينار وبفترة إمهال لمدة 3 اشهر.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه ومن منطلق تحريك عجلة الاقتصاد الوطني تقرر منح قروض الى اصحاب الفنادق تصل الى 50 مليون دينار، مشيرا الى ان التسديد للأقساط يكون بشكل شهري وبعد انتهاء مدة الإمهال مباشرة.

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