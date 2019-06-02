نوكيا تعزز اوصر التواصل الإجتماعي عبر أشهر هواتفها

2019/06/02 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة HMD العالمية المطورة لأجهزة هواتف نوكيا، عن توفر تطبيق الرسائل النصية السهل والموثوق والآمن”واتساب” على هاتف نوكيا “Nokia 8110″، مبينة أن التطبيق يمكن تحميله من متجر غوغل.وقال المدير العام للشركة سانميت سينغ كوشار، “نحن ملتزمون بجعل التكنولوجيا متاحة للجميع، وذلك عبر تقديم حلول يومية تساعد الجميع وتدعمهم في حياتهم اليومية”، مبينا […]

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