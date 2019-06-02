ترامب يعلن مغادرة احد اعضاء فريقه القانوني الخاص بالتدخل الروسي بحملته الانتخابية

2019/06/02 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحامي إيميت فلود العضو في فريقه القانوني سيترك منصبه هذا الشهر بعد أن ساعده خلال التحقيق في التدخل الروسي في الحملة الانتخابية عام 2016.وقال ترامب على تويتر:” إيميت فلود الذي جاء للبيت الأبيض لمساعدتي في تقرير مولر سينهي خدمته في 14 حزيران الحالي.لقد قام بعمل رائع.ليس […]

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