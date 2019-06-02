2019/06/02 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- انتقدت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، السياسة التي يتبعها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيال الملفات الحيوية الداخلية، وفيما وصفتها بالبطيئة، شددت على ضرورة اطلاع ممثلي الشعب على اي اتفاقية مع الدول الاخرى.وقالت نصيف في تصريح لـ/SNG/،ان “السياسة المتبعة من قبل رئيس الوزراء بطيئة تجاه الملفات الحيوية الداخلية، لكنها على صعيد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف: سياسة عبد المهدي “بطيئة” ومستشاروه أضعفوه) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف: سياسة عبد المهدي “بطيئة” ومستشاروه أضعفوه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).