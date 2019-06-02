2019/06/02 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد‏

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاحد، عن إخماد حرائق اندلعت في حقول زراعية بقضاء مخمور، جنوب شرق مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال الوزارة في بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. الجيش العرقي يشارك بإخماد حرائق اندلعت في حقول زراعية بقضاء مخمور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. الجيش العرقي يشارك بإخماد حرائق اندلعت في حقول زراعية بقضاء مخمور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).