قروض تصل إلى الـ50 دينار يطلقها مصرف الرافدين

2019/06/02 | 12:23

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العهد نيوز – بغداد

أعلن مصرف الرافدين، عن قروض تشغيلية الى اصحاب الفنادق السياحية تصل الى ( 50 ) مليون دينار وبفترة إمهال لمدة 3 اشهر.

وقال

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