الصناعة تعلن البدء التشغيل الأولي لماكنة طباعة رول

2019/06/02 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، عن نجاح التشغيل الأولي لماكنة طباعة رول الجديدة بعد وصولها ونصبها في مطبعة الصواري في مصنع الأحبار والمركزات اللونية التابع للشركة وفق عقد الشراكة مع مطبعة العربية.وذكر بيان للشركة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن شركته “حريصة على الارتقاء بالامكانيات التصنيعية والانتاجية التي […]

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