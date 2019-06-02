2019/06/02 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الاحد، عن تسفير أطفال النزيلات التركيات الى بلادهم والبالع عددهم ١٢٢ طفلاً.وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة صدى نسخة منه، ان “مراسيم التسفير تمت وفق الضوابط القانونية المتبعة وبحضور ذويهم {أمهاتهم} إثناء ترحيلهم إلى المحكمة المختصة لتسفيرهم لبلادهم”.وأضافت الدائرة، إأن “حضور أمهاتهم لغرض التوديع ورعايةً للحالة الانسانيه وتطبيقا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل تسفير 122 طفلاً من ذوي النزيلات التركيات الى بلادهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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