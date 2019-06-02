/SNG/ ترصد أبرز منجزات الحكومة خلال 8 أشهر الأولى من عمرها

2019/06/02 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بغداد/SNG- رصد وكالة /SNG/،الإخبارية أبرز المنجزات التي حققتها حكومة عادل عبد المهدي خلال 8 أشهر الاولى من عمرها، مستعينة بالمؤتمرات الصحفية لرئيس الوزراء، ومصادر حكومية مطلعة، في ضوء التحديات التي تواجهها وأهمها عدم اكتمال الكابينة الوزارية بسبب الخلافات السياسية التي تضرب الكتل السياسية: ١- العمل لأول مرة وفق منهاج وزاري وبرنامج حكومي واضح بجداول زمنية ...

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